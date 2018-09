Fluggesellschaft Französische Regierung will an Air-France-Anteil festhalten

ParisDer Anteil der französischen Regierung an Air-France-KLM steht entgegen den Äußerungen des neuen Chefs der französisch-niederländischen Fluggesellschaft nicht zur Disposition. Frankreich plane derzeit keinen Verkauf des 14-prozentigen Anteils, sagte Finanzminister Bruno Le Maire am Donnerstag und wies gleichzeitig Konzernchef Benjamin Smith in seine Schranken. Er solle sich um die Wettbewersfähigkeit von Air France-KLM kümmern.