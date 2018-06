Fluggesellschaft Laudamotion: Niki Lauda verhandelt mit Airbus über Flugzeuge

Lauda will nun mit niedrigen Preisen in den Markt investieren und nimmt dafür in den ersten beiden Jahren Verluste in Kauf. Die Österreicher peilen im Schnitt eine Auslastung von 85 Prozent an und haben dies nach eigenen Angaben im Mai bereits geschafft. Von Deutschland aus fliegen sie vor allem klassische Ferienziele an – etwa in Italien oder Spanien.