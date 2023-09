Fluggesellschaft: Lufthansa-Ferienflieger Discover streicht Eurowings im Namen

Die Lufthansa-Tochter Eurowings Discover benennt sich in Discover Airlines um und will im kommenden Jahr ihre Flotte weiter ausbauen. Mit dem neuen Auftritt wolle die Fluggesellschaft ihr Profil als Anbieter höherwertiger Urlaubs- und Privatreisen der Lufthansa-Gruppe in Deutschland schärfen, erklärte Airline-Chef Bernd Bauer am Dienstag in Frankfurt.