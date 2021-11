Fluggesellschaft: Lufthansa soll als erste Airline den Langstreckenjet Boeing 777-9 bekommen

Die Auslieferung des Flugzeugs hat sich schon mehr als zwei Jahre verzögert. Spohr betonte, dass er nun fest von 2023 als Termin ausgehe. Boeing werde 2023 liefern, versprach der Chef der Boeing-Sparte für Verkehrsflugzeuge, Stanley Deal. Boeing zufolge liegt die Verzögerung an der Corona-Pandemie sowie an den noch nicht abgeschlossenen Gesprächen mit den Aufsichtsbehörden FAA in den USA und EASA in Europa.