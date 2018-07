Fluggesellschaft: Lufthansa-Tochter Brussels Airlines soll Langstreckenflüge von Eurowings steuern

Eurowings bietet Billigflüge auch zu touristischen Zielen auf der Langstrecke an, hatte hier aber in der ersten Zeit auch mit herben Problemen im laufenden Betrieb zu kämpfen. Inzwischen fliegt auch Brussels Airlines für Eurowings von Düsseldorf nach New York, Fort Meyers und Miami. Der erfolgreiche Start dieser Strecken zeige die Kompetenz der belgischen Airline im Langstreckengeschäft, sagte Eurowings-Chef Thorsten Dirks.