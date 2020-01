Fluggesellschaft: Malaysia Airlines setzt Auslieferung von Boeing-Jets aus

Malaysia Airlines hat die in diesem Jahr fälligen Boing 737 MAX Jets auf Eis gelegt. „Angesichts des Produktionsstillstands und der verspäteten Rückkehr des 737-MAX in den Flugbetrieb hat Malaysia Airlines die Auslieferung ihrer Bestellungen, die 2020 fällig sind, ausgesetzt“, hieß es in einer E-Mail der Fluggesellschaft an Reuters. Das Boeing-Modell 737 Max ist seit März aus dem Verkehr gezogen, nachdem bei zwei Abstürzen in Indonesien und Äthiopien innerhalb von fünf Monaten 346 Menschen ums Leben kamen.