Fluggesellschaft: Mitarbeiter von Korean Air demonstrieren gegen Geschäftsführung

SeoulHunderte Piloten und andere Mitarbeiter von Korean Air Lines haben am Freitag gegen ihre von ihnen empfundene Misshandlung durch die Gründerfamilie der Fluggesellschaft demonstriert. Zu den Protestierenden in Seoul zählte Park Chang Jin, ein Besatzungsmitglied, das 2014 auf dem New Yorker Flughafen aus einer Maschine geworfen wurde, weil der Tochter des Firmenchefs die Art nicht gefiel, wie ihr Nüsse serviert wurden.