Fluggesellschaft: Neuer Rückschlag bei Alitalia-Rettung – Ferrovie gegen Konsortium

Ähnlich hatte sich am Vortag der Infrastruktur-Konzern Atlantia geäußert. Dieser hatte im Oktober angekündigt, sich zusammen mit FS an Alitalia beteiligen zu wollen. Auch mit der Lufthansa und der US-Airline Delta wurden Gespräche geführt. Für Alitalia läuft am Donnerstag um Mitternacht eine Frist ab, bis zu der ein neuer Eigentümer gefunden werden muss.