Fluggesellschaft Prozesse um Ausbildungen bei Lufthansa beginnen

Schon beim ersten Flug als Passagier war es um den jungen Mann geschehen. „Ich wusste sofort: Pilot ist das, was ich machen will“, berichtet der Lufthansa-Flugschüler, der nun für seinen Lebenstraum vor Gericht zieht. Am kommenden Mittwoch (8. Dezember) werden am Arbeitsgericht Frankfurt voraussichtlich die ersten Klagen von Lufthansa-Flugschülern und Schülerinnen verhandelt, deren Ausbildung in der Corona-Krise abgebrochen wurde. Fortsetzen will die Ausbildungstochter Lufthansa Aviation Training (LAT) ihre Lehrgänge nur unter stark veränderten Bedingungen.