Fluggesellschaft: Staat reduziert Lufthansa-Anteil auf weniger als zehn Prozent

Der Bund zieht sich bei der Lufthansa weiter zurück. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) habe „vor dem Hintergrund der stabilen Unternehmensentwicklung“ seine Beteiligung an Lufthansa auf weniger als zehn Prozent verringert, teilte die Finanzagentur des Bundes am Mittwoch mit. Sie verwaltet den WSF, der die Lufthansa in der Coronakrise vor der Pleite gerettet hatte.