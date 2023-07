Fluggesellschaft: Verdi dominiert im Arbeitnehmerlager des Lufthansa-Aufsichtsrats

Die Gewerkschaft Verdi hat bei der Wahl der Arbeitnehmervertreter für den Aufsichtsrat der Lufthansa die meisten Posten gewonnen. Vier der zehn Arbeitnehmersitze in dem Kontrollgremium gingen an Verdi, teilte die Gewerkschaft am Montag mit. Sie sei damit die stärkste Fraktion.