Fluggesellschaften: Easyjet erwartet weitere Fusionen in Branche - Interesse an Alitalia

ZürichDer britische Billigflieger Easyjet rechnet mit einer anhaltenden Konsolidierung in der europäischen Branche und will davon profitieren. „Selbst in einem guten Umfeld werden schwache Airlines schwächer, starke Airlines können wachsen“, sagte Easyjet-Chef Johan Lundgren in einem Interview der Schweizer „Sonntagszeitung“. So seien zuletzt Air Berlin, Alitalia und Monarch Pleite gegangen, trotz niedriger Ölpreise und kräftigem Wirtschaftswachstum. „Sie können sich vorstellen, was in einer wirtschaftlichen Krise passieren wird.“ Dafür wolle Easyjet vorbereitet sein.