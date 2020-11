Flughäfen Krise geht trotz Herbstferien weiter – 83 Prozent weniger Fluggäste

Der FDP-Verkehrspolitiker Bernd Reuther sagte, die Bundesregierung habe „selbst nach dem Luftfahrtgipfel von Minister Scheuer keine Strategie, wie der Sektor in der dramatischen Lage unterstützt werden kann“. Deswegen fordere seine Partei finanzielle Entlastungen, sowie Investitionen in alternative Antriebe in Höhe von zwei Milliarden Euro.