Flughafen Frankfurt: Fraport rechnet mit stärkerem Passagierwachstum

Fraport hat mittlerweile weitere Kontrollspuren geschaffen. In einem Jahr soll es mit 28 Schleusen fast doppelt so viele geben wie Anfang dieses Jahres. An starken Reisetagen - das nächste Mal zum Beginn der Sommerferien in Hessen Ende des Monats - könne es dennoch erneut zu längeren Wartezeiten kommen, erklärte Schulte.