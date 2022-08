Flughafen: Fraport erhöht Passagierprognose und operatives Gewinnziel

Der Flughafenbetreiber Fraport rechnet angesichts der starken Reisenachfrage mit einem höheren Verkehrsaufkommen in Frankfurt in diesem Jahr. „Für Frankfurt erwarten wir auf Gesamtjahressicht nun zwischen 45 und 50 Millionen Passagiere und damit ein höheres Aufkommen als noch zum Jahresanfang angenommen“, erklärte Fraport-Chef Stefan Schulte am Dienstag. Bisher ging das Unternehmen von 39 bis 46 Millionen Fluggästen aus - verglichen mit rund 70 Millionen vor Ausbruch der Corona-Pandemie.