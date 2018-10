Flughafen von Larnaka Reisende stranden auf Zypern weil die Fluglinie Cobalt den Flugbetrieb einstellt

NikosiaDie kleine zyprische Fluggesellschaft Cobalt hat am späten Mittwochabend ihre Flüge unerwartet eingestellt. Dutzende Reisende mussten die ganze Nacht zum Donnerstag im Flughafen von Larnaka ausharren. „Niemand hat uns informiert was los ist und was wir tun sollen“, sagten übereinstimmend Reisende im staatlichen Fernsehen (RIK).