Flughafen Wien: Austrian Airlines streicht wegen Betriebsversammlung für Mittwoch zahlreiche Flüge

Am Flughafen Wien kommt es an diesem Mittwoch wegen Betriebsversammlungen von Airlines zu zahlreichen Flugausfällen. Die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines etwa hat bereits vorsorglich 24 Flüge gestrichen - mit dabei sind auch Verbindungen nach Berlin, Hamburg Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf, wie die Airline am Dienstagabend mitteilte. Eine genaue Liste mit den betroffenen Flügen findet sich auf der Website der Airline.