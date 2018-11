Flughafenbetreiber Fraport erwartet moderates Wachstum in Frankfurt

FrankfurtNach dem starken Zuwachs in diesem Jahr rechnet Fraport-Chef Stefan Schulte für den Flughafen Frankfurt im kommenden Jahr nur mit geringfügig mehr Passagieren. Für 2018 werde eine Zahl von „69,X“ Millionen Fluggästen erwartet, sagte Schulte am Donnerstagabend in Frankfurt. Das wären rund fünf Millionen mehr als 2017.