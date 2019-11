Flughafenbetreiber: Fraport-Wachstum verliert an Schwung

„Die schwächere weltweite Konjunkturentwicklung, die Marktkonsolidierung im Europaverkehr und die angekündigten regulativen Eingriffe der Bundesregierung – Stichwort Erhöhung der Luftverkehrsteuer – gehen an unserer Branche nicht spurlos vorbei“, sagte Konzernchef Stefan Schulte am Donnerstag. „Nach einer Phase des rasanten Verkehrswachstums planen die Airlines nun deutlich zurückhaltender und dünnen die Flugpläne im Winter aus.“ Da sich die internationalen Beteiligungen vor allem in Lima, den USA und Griechenland nach wie vor gut entwickelten, halte er an den Jahreszielen fest.