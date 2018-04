Flughafenbetreiber: „Schnelle Gewinne” für Fraport in Griechenland

Frankfurt/AthenDie ersten „schnellen Gewinne“ hat der Flughafen-Manager Stefan Schulte in Griechenland bereits gemacht. Der Vorstandschef des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport meint damit aber ausnahmsweise nicht Euro und Cent, sondern schnelle Fortschritte in der Funktionalität von 14 Regionalflughäfen, die sein Konzern seit einem Jahr in Hellas betreibt. Hier ein W-Lan-Netz, dort ein paar neue Toilettentüren oder ein Fahrzeug für die Flughafen-Feuerwehr - an den maroden Flughäfen von Aktion über Chania bis Zakynthos war schon mit kleinem Geld etwas zu erreichen.