Flugpreise Lufthansa bleibt im Visier des Kartellamtes

KölnDas Bundeskartellamt nimmt die Entwicklung von Flugpreisen in Deutschland weiter unter die Lupe. Dies gelte vor allem für Strecken, bei denen die Lufthansa keinen nennenswerten Wettbewerber habe, sagte Kartellamtschef Andreas Mundt am Dienstag auf einem Reisekongress in Köln. Dies sei noch auf einigen Routen der Fall. „Wir sagen nicht, dass auf dem deutschen Flugmarkt alles gut ist, und wir wissen, dass die Lufthansa noch auch manchen Strecken als Monopolist fliegt“, sagte Mundt.