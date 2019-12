Flugverbot: Turkish Airlines und Boeing einigen sich auf 737-Entschädigung

Turkish Airlines hat sich nach eigenen Angaben mit dem US-Flugzeugbauer Boeing im Skandal um das Unglücksmodell 737 Max auf eine Entschädigung geeinigt. Welche Summe die Fluggesellschaft als Ausgleich für Verluste erhält, dass sie ihre 24 Maschinen vom Typ 737 Max am Boden lassen muss und bestellte Maschinen nicht ausgeliefert werden, teilte sie in einer Erklärung an die Istanbuler Börse am Dienstag nicht mit.