Flugverkehr: Airlines erzielen wieder Milliardengewinne – warnen aber vor Unsicherheiten

Air France-KLM erwirtschaftete im dritten Quartal mit 8,1 Milliarden Euro sogar 500 Millionen Euro mehr Erlös als vor der Corona-Krise. In der Hochsaison mussten viele Flüge gestrichen werden wegen Personalmangels im gesamten Flugbetrieb sowie Streiks an Flughäfen und von Fluglotsen in Frankreich.