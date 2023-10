Flugverkehr: August war bester Monat für deutsche Luftfahrt nach Corona-Krise

In den ersten acht Monaten dieses Jahres wurden an deutschen Flughäfen 128,76 Millionen Reisende gezählt. „Während in ganz Europa bereits neun von zehn Passagieren zurück sind, erreicht die deutsche Recovery-Rate einen Wert von 76,8 Prozent gegenüber Januar bis August 2019“, teilte der ADV mit. Trotz des positiven Trends liege Deutschland damit wie bisher „am unteren Ende der großen europäischen Luftverkehrsmärkte“.