 Flugverkehr: Luftfahrt-Verband befürchtet erneutes Flugchaos

Frankfurt, BerlinDer Luftfahrtverband BDL erwartet trotz der Gegenmaßnahmen der Branche erneut viele Ausfälle und Verspätungen von Flügen in Ferienzeiten. „Wir müssen damit rechnen, dass der Sommer 2019 auch schwierig werden wird“, sagte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Klaus-Dieter Scheurle, am Donnerstag. Airlines, Flughäfen und Flugsicherung würden alles unternehmen, was in ihrer Macht stehe, damit sich das Chaos von 2018 nicht wiederhole.