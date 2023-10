Flugverkehr: United Airlines bestellt 110 Flugzeuge bei Airbus und Boeing

Die US-Fluggesellschaft United Airlines will ihr Streckennetz mit insgesamt 110 neuen Maschinen von Airbus und Boeing ausbauen. United werde Optionen und Kaufrechte in Festbestellungen für 50 Boeing 787-9 zur Auslieferung zwischen 2028 und 2031 sowie für 60 Airbus A321neo zur Auslieferung zwischen 2028 und 2030 umwandeln, teilte die in Chicago ansässige Airline am Dienstag mit.