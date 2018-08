Flugzeug- und Zughersteller: Bombardier kehrt in Gewinnzone zurück – Zugsparte legt zu

Bombardier war 2015 durch eine aus dem Ruder gelaufene Flugzeugentwicklung in Schwierigkeiten geraten. Daraufhin kündigte der Konzern einen auf fünf Jahre angelegten Umbauplan mit der Streichung von weltweit 7500 Stellen an. Ende März hatte sich das Unternehmen mit den Arbeitnehmer-Vertretern auf den Abbau von 2200 Stellen in Deutschland geeinigt.