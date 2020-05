Flugzeugabfertiger: Swissport verhandelt mit Investoren über Rettungspaket

Swissport wollte sich zu der Zahl nicht äußern. Das Unternehmen hatte wiederholt erklärt, dass es im Frühsommer zusätzliche Liquidität brauche, um mit der Krise fertig zu werden. Im Februar verfügte Swissport über 300 Millionen Euro an flüssigen Mitteln. „Seither konnten wir unsere Liquidität weiter stärken“, erklärte ein Sprecher. Dazu trugen unter anderem massive Kostensenkungen bei. So strich Swissport rund 10.000 Stellen, 40.000 Mitarbeiter seien in Kurzarbeit oder ähnlichen Modellen.