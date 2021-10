Flugzeugbauer Airbus hält bei Flugzeug-Auslieferungen Kurs auf Jahresziel

Der Flugzeugbauer Airbus hat im September 40 Maschinen an seine Kunden übergeben und damit genauso viele wie im August. Nach den ersten neun Monaten des Jahres summieren sich die Auslieferungen damit auf 424 Verkehrsflugzeuge, wie der Dax-Konzern am Montagabend mitteilte. Für das Gesamtjahr hat sich Airbus-Chef Guillaume Faury etwa 600 zum Ziel gesetzt. Unterdessen holte Airbus eine Neubestellung über eine Maschine herein und kam ohne Stornierungen davon.