Flugzeugbauer Airbus liefert weniger Flugzeuge aus – CEO Faury hält an Zielen fest

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus bekommt wegen Verzögerungen bei wichtigen Zulieferern in diesem Jahr nicht so viele Jets fertig wie geplant. Statt 720 dürften nur etwa 700 Verkehrsflugzeuge den Weg zu den Kunden finden, teilte der Dax-Konzern bei der Vorlage seiner Zwischenbilanz am Mittwochabend in Toulouse mit.