 Flugzeugbauer: Airbus und Boeing bessern Bilanz mit Milliardenaufträgen aus Fernost auf

In Branchenkreisen hieß es am Montag, die Flugzeugleasing-Tochter der chinesischen ICBC habe eine bereits im Sommer auf der Flugschau im britischen Farnborough bekannt gewordene Option auf 80 Airbus A320 – mit einem Listenpreis von zusammen 8,8 Milliarden Dollar – in eine feste Bestellung umgewandelt.