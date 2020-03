Flugzeugbauer Bei der Boeing 737 Max gibt es jetzt auch noch ein Verkabelungsproblem

Beim Absturz der äthiopischen Boeing 737 Max vor einem Jahr haben die Unfalluntersucher an diesem Montag in einem Zwischenbericht Systemmängel an Bord der Maschine bestätigt. Zudem sei die vom Hersteller angebotene Piloten-Schulung für den Umstieg von einer Boeing 737NG auf das komplexere Muster Boeing 737 Max nicht adäquat.