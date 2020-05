Flugzeugbauer: Boeing baut Kampf-Drohnen für Australien

Rüstungsunternehmen investieren zunehmend in autonome Technologie, da Militärs auf der ganzen Welt nach einem billigeren und sichereren Weg suchen, um ihre Ressourcen zu maximieren. Die australische Regierung hatte rund 25,71 Millionen Dollar in die Entwicklung des Produkts investiert, was Roberts zufolge auch von den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich als potenzielle zukünftige Kunden auf Interesse gestoßen war.