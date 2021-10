Flugzeugbauer: Boeing schreibt operativ erneut schwarze Zahlen

Zum zweiten Mal in Folge hat der US-Fluzgzeugbauer Boeing ein Quartal operativ mit schwarzen Zahlen abgeschlossen. Der bereinigte Betriebsgewinn lag von Juli bis September bei 59 Millionen Dollar, wie der Airbus-Rivale am Mittwoch mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte Boeing angesichts der Corona-Krise und des monatelangen Stillstands in der Produktion seines einstigen Erfolgsmodells 737 MAX einen Verlust von 754 Millionen Dollar erwirtschaftet. Nun erholt sich die Luftfahrt und der Verkauf der Boeing 737 MAX ist nach der Aufhebung des Flugverbots wieder angelaufen. Zurzeit werden 19,737-Maschinen pro Monat gebaut, bis Anfang 2022 soll die Zahl auf 31 steigen.