Flugzeughersteller: Airbus hängt bei Neubestellungen Konkurrent Boeing ab

Der europäische Flugzeughersteller hat eigenen Angaben zufolge im September 41 Jets verkauft. Darunter sind 14 neue A220 und zehn A321neo-Bestellungen an ungenannte Kunden. Damit liegt Airbus mit 127 Netto- Neubestellungen in den ersten neun Monaten deutlich vor dem US-Rivalen Boeing. Die USA und Europa streiten vor der WTO seit 15 Jahren über milliardenschwere staatliche Hilfen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing, die die WTO jeweils für unzulässig erklärt hat. US-Präsident Trump hatte zuletzt Strafzölle in Höhe von zehn Prozent für die Einfuhr von Flugzeugen aus der EU beschlossen.