Flugzeughersteller: Boeing liefert mehr Flugzeuge aus

WashingtonDer US-Luftfahrt- und Rüstungskonzern Boeing hat im ersten Quartal mehr Verkehrsflugzeuge ausgeliefert als im gleichen Vorjahreszeitraum. In den ersten drei Monaten brachten die Amerikaner 184 Maschinen (Vorjahreszeitraum: 169) an die Kunden, wie der Airbus-Rivale am Dienstag mitteilte. Boeing erklärte den Anstieg mit einer höheren Nachfrage nach Exemplaren der Mittelstreckenreihe 737.