Flugzeughersteller Boeing verkündet Aus für die legendäre 747 – Hoher Quartalsverlust

Jetzt will der Konzern die Produktion seiner Langstreckenjets noch weiter zurückfahren, wie er am Mittwoch in Chicago mitteilte. Wie erwartet ist davon auch der „Jumbo-Jet“ betroffen: Boeing verkündete die lang erwartete Einstellung der inzwischen legendären 747. Konzernchef Dave Calhoun begründete den Schritt mit der derzeitigen Marktentwicklung.