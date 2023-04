Flugzeugkatastrophe: Freispruch für Air France im Prozess zu Flugzeugabsturz

Beim Absturz des Fluges AF447 am 1. Juni 2009 in den Atlantik waren alle Menschen an Bord, darunter auch Deutsche, gestorben. Familien der 228 Opfer hatten in dem historischen Prozess um die schlimmste Flugzeugkatastrophe Frankreichs Gerechtigkeit eingefordert. Es war der erste Strafprozess wegen fahrlässiger Tötung gegen ein Unternehmen mit einer möglichen Geldbuße von maximal 225.000 Euro.