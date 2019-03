Flugzeugunglück: Französische Experten untersuchen Absturz von Boeing-Maschine

Neue Hinweise beim Absturz in Äthiopien deuteten auf Ähnlichkeiten hin, „die genauere Untersuchungen erfordern, ob es möglicherweise eine gemeinsame Ursache gibt“, erklärte die FAA. Das sollen nun die Experten in Paris herausfinden. Boeing hatte bereits Nachbesserungen an der Software angekündigt. Das werde aber mehrere Monate dauern, sagte FAA-Chef Dan Elwell am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.