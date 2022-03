Flugzeugwartung: Sanktionen und Ölpreis gefährden Erholung bei Lufthansa Technik

Die Lufthansa will bis Ende nächsten Jahres eine Minderheitsbeteiligung an dem Tochterunternehmen verkaufen oder an die Börse bringen. „Wir begrüßen nach wie vor die strategischen Überlegungen“, sagte Bußmann. Das Unternehmen habe begonnen, sich auf einen solchen Schritt vorzubereiten. Der Anteil von Airline-Kunden, die nicht zur Lufthansa-Gruppe gehören, sei auf 80 Prozent gestiegen im Vergleich zu 65 Prozent vor der Coronakrise.