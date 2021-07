Flutkatastrophe: Handelsverbände und eBay tun sich für Hilfsportal für Flut-Opfer zusammen

Wegen der verheerenden Folgen der Flutkatastrophe in Teilen Deutschlands für viele Geschäfte starten Handelsverbände gemeinsam mit dem Online-Marktplatz eBay eine Hilfsaktion. Über ein von eBay zur Verfügung gestelltes Portal sollen dringend benötigte Güter gezielt und koordiniert zu den Händlerinnen und Händlern in den betroffenen Regionen gelangen, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) am Freitag mitteilte. Ziel sei es, damit beim Wiederaufbau von Geschäften und Betrieben zu helfen.