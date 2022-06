Folge der Inflation Einzelhändler befürchten mehr Ladendiebstähle wegen steigender Preise

Bei den Studienergebnissen handelt es sich allerdings um Hochrechnungen, offiziell äußern sich Handelsunternehmen meist nur ungern zum Thema Ladendiebstahl. So macht der Discounter Lidl „grundsätzlich keine Angaben zur Häufigkeit von Diebstählen“ in den Filialen. Auch Aldi Süd will zur „Anzahl von Diebstählen und gestohlenen Artikeln in unseren Filialen keine Angaben machen“. Die SB-Warenhauskette Kaufland verweist darauf, dass Ladendiebstahlsfeststellungen „weit weniger als ein Promille unserer Kundenkontakte“ ausmachen. Und auch die Drogeriekette Rossmann gibt an, man verzeichne „aktuell keinen Anstieg von Ladendiebstählen in unseren Filialen“.