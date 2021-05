Folgen der Pandemie: Reedereien fürchten Lieferengpässe wegen Corona-Ausbruch in Indien

Die Reedereien in Deutschland fürchten wegen der raschen Ausbreitung des Coronavirus in Indien Engpässe bei Lieferketten. Wenn es nicht gelinge, das Virus in Indien unter Kontrolle zu bringen, drohten Auswirkungen, die weit über den Subkontinent hinausreichten, sagte Ralf Nagel, geschäftsführendes Präsidiumsmitglied beim Verband Deutscher Reeder (VDR) dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ laut Vorabbericht vom Freitag.