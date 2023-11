Folgen des Benko-Bebens „Die Signa-Krise hat auch Auswirkungen auf Galeria“

Wie in Bielefeld sieht es derzeit in zahlreichen Galeria-Filialen aus. Sie sollen im Januar geschlossen werden, um Kosten zu sparen und Deutschlands letzter großer Warenhauskette so das Überleben zu sichern. So war es im Rahmen des erst im Frühsommer 2023 aufgehobenen Insolvenzverfahrens beschlossen worden. Nur ein halbes Jahr später beginnt schon der nächste Akt im Warenhausdrama: Diesmal, weil der Galeria-Eigentümer Signa ums Überleben kämpft.