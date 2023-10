Folgen des Israel-Kriegs „Der Großteil der Deals im arabischen Raum ist eingefroren“

Dabei lief es doch gerade in der Region so gut. Nach Jahrzehnten der arabisch-israelischen Spannungen näherten sich die Erzfeinde einander zuletzt an. Politiker aus Israel, den Emiraten, Bahrain und anderen Ländern unterschrieben reihenweise Absichtserklärungen für Frieden und Business. Flüge zwischen Dubai und Tel Aviv wurden Alltag, bei der Fußball-WM in Katar verirrten sich selbst einzelne israelische Fans in das verfeindete Emirat. Sogar Saudis und Israelis sprachen immer öfter von „Normalisierung“. Auch Berater Führich bemerkte diese Annäherung, bei vielen Arabern habe es eine „neue Neugier für Israel“ gegeben. „Besonders die Jüngeren suchen nach pragmatischen Lösungen und sind überhaupt nicht am Blockdenken interessiert“, erzählt er.