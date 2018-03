Foodspring: „Unser Food-Angebot wird ähnlich optimiert wie Software“

Sie sind bereits in 17 europäischen Ländern aktiv. Wohin wollen Sie expandieren?

Schüle: Wir wollen den Sprung auf den weltweit größten Markt für Functional Food wagen. Daher werden wir im Laufe des Jahres den Schritt in die USA machen. In unseren bestehenden Ländern - zum Beispiel in Italien, Polen und Frankreich - wollen wir gleichzeitig unsere Bekanntheit weiter steigern und auf dem Kernmarkt Deutschland die Verfügbarkeit des Angebots erhöhen.