Foodwatch-Report: Coca-Colas Geschäft mit dem Zucker

Es sind allerdings nicht die reinen Verkaufszahlen, die die zuckerhaltigen Getränke so entscheidend wichtig für die Jahresbilanz machen. Die Profitmarge ist sehr hoch. Aus dem Jahresbericht des US-Konzerns geht hervor, dass die Bruttomarge 2016 bei 60,7 und 2017 sogar bei 62,6 Prozent lag. Bedeutet im Umkehrschluss: Coca-Cola muss nicht einmal 40 Prozent seines Getränke-Umsatzes für Herstellungskosten, Marketing, Personal und Co. ausgeben. „Zuckergetränke sind ein sehr einträgliches Geschäft“, kommentiert Foodwatch zieht einen Vergleich zu anderen Branchen: „Wer in der Automobilindustrie eine Bruttomarge von knapp 18 Prozent erzielt, zählt schon zu den Besten in der Branche. Selbst in der Chemiebranche liegen die Bruttomargen im Schnitt bei 28 Prozent.“