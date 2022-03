Fotobuch-Hersteller: Cewe-Chef Christian Friege muss gehen – gegen den Willen des Aufsichtsrats

Vorstandspersonalien sind in der komplizierten Führungsstruktur der Cewe Stiftung & Co KGaA aber die Sache des Kuratoriums der Stiftung, die als persönlich haftender Gesellschafter das Sagen hat, aber nur drei Prozent der Aktien hält. Neumüller selbst hatte das beim Börsengang so festgelegt.