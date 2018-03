Fotodienstleister: Cewe erwartet nach starkem Jahr mehr Umsatz

Der Oldenburger Fotodienstleister Cewe hat nach einem guten Geschäftsjahr 2017 die Latte für das laufende Jahr höher gelegt. Das Unternehmen strebt 2018 einen Umsatz zwischen 630 und 665 Millionen Euro an, wie es am Donnerstag mitteilte. Das wäre ein Anstieg von bis zu 11 Prozent gemessen am Vorjahr.