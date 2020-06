Frachtflieger boomen dank Corona Wie ich mit einem Frachtflugzeug Millionär werden wollte

Für mich bedeutet das: Viel Aufwand beim Beladen und wenig Spielraum bei der zu befördernden Fracht. Denn Sicherheitsstandards, wie ich sie etwa beim Transport von Chemikalien und Elektronik bräuchte, kann ich so nicht einhalten. Ob ich auch 15 Dollar für den Transport von einem Kilogramm Bücher bekomme? Ich glaube nicht. Dazu kommen in meine Bilanz auf der Passiva-Seite leider noch Faktoren hinzu, an die ich erst nicht gedacht habe: Circa ein Viertel meiner Einnahmen würde an den Frachtvermittler gehen. Ich hätte einen Leer-Flug nach China, also nur halbe Einnahmen und nach jeder Landung stehen technische Prüfungen an.